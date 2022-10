Benfica recebe o PSG "mais forte dos últimos anos"

O treinador português Rui Almeida considera que o Benfica vai defrontar o Paris Saint-Germain "mais forte dos últimos anos". O técnico do Niort, último classificado da segunda liga francesa, começa por destacar, em entrevista à Renascença, a qualidade que os parisienses apresentam no processo defensivo.



"A linha de três defesas do PSG é muito forte, com Sergio Ramos, Kimpembe e Marquinhos, com o Nuno Mendes à esquerda. Para além da defesa forte, também o meio-campo é forte, com os médios Verratti e Vitinha, e com o tridente na frente que tem, para mim, como equipa, é o PSG mais forte dos últimos anos. O Benfica começou a época de uma forma extraordinária, mas vai ter de ser competitivo, especialmente no processo defensivo, porque a qualidade das individualidades do PSG é muito elevadaa", afirma.

O PSG desloca-se à Luz na quarta-feira, para disputar a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro coloca frente a frente os líderes da I Liga e da Ligue 1. Depois de 13 vitórias, nos primeiros 13 jogos, o Benfica empatou com o Vitória de Guimarães (0-0), no sábado.