Benfica com Barcelona, Bayern e Rosengard na Liga dos Campeões

A equipa feminina de futebol do Benfica vai defrontar o vice-campeão europeu FC Barcelona, o Bayern Munique e o Rosengard no Grupo D da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado em Nyon, esta segunda-feira.

O Benfica, bicampeão em título, marca presença pela segunda época consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de na última temporada ter também ultrapassado as rondas preliminares. Para chegar à fase de grupos, as encarnadaseliminaram Rangers, Twente e Hajvalia.

Esta época, as águias reencontram o Bayern Munique, formação com a qual empataram (0-0) e perderam (4-0) na fase de grupos da última época, e voltam a ter uma equipa sueca pelo caminho, além do vice-campeão FC Barcelona.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca a 19 de outubro e termina a 22 de dezembro. A final é em junho em Eindhoven, nos Países Baixos.