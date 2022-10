Rui Costa e as contas negativas: “Privilegiámos a vertente desportiva”

O presidente do Benfica, Rui Costa, justifica os maus resultados do clube com a opção de “dotar as equipas de uma maior qualidade”.

“Apresentamos, como é sabido, resultados negativos. Mas como vos prometi nesta mesma sala, privilegiámos a vertente desportiva, nunca perdendo de vista a solidez económica do clube”, referiu Rui Costa em assembleia geral.

O líder encarnado não tem dúvidas: “Dotámos as nossas equipas de uma maior qualidade, aumentando a sua competitividade. O início de época da nossa equipa de futebol, as sete Supertaças conquistadas neste início de época, a entrada na Liga dos Campeões no basquetebol, a presença na Liga dos Campeões da nossa equipa de futebol feminino e as conquistas dos nossos atletas olímpicos são prova disso mesmo”.

Apesar disso, Rui Costa alerta: “Ainda que estando numa fase embrionária da temporada, os sinais são positivos, mas também sabemos que ainda há muito para fazer”.

Quer a SAD do Benfica, quer o clube tiveram resultados negativos.