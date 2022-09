Roger Schmidt pondera mudar abordagem e rodar mais o onze inicial

Roger Schmidt, treinador do Benfica, assuem que poderá mudar a abordagem na escolha do onze inicial nas próximas semanas.

Nos 13 jogos disputados até ao momento, com 13 vitórias, Schmidt apostou na estabilidade. Apenas 13 jogadores foram titulares em mais de uma ocasiões. No entanto, tudo poderá mudar com o ciclo longo de jogos que se avizinha. Tudo depende da condição física e rendimento.

"Talvez tenhamos de mudar um pouco a abordagem, não tenho um plano para os próximos 12 jogos. Tentamos encontrar a melhor abordagem para cada jogo. Não rodamos muito o 11, mas durante os jogos precisamos sempre dos nossos substitutos. Há uma grande diferença na recuperação entre jogar 90 ou 70 minutos. Vamos ver se a abordagem é a mesma, ou rodamos um pouco mais. Depende da condição física e de como jogam", atira.

O treinador explica que "os jogadores conhecem-se bem e têm estado a um bom nível, com boa ligação, daí que não tenha mexido muito no onze inicial".

Seis centrais disponíveis

Com as recuperações iminentes de Morato, João Victor e Lucas Veríssimo, o Benfica passará a ter seis centrais no plantel, para além de Otamendi, António Silva e John Brooks.

Roger Schmidt está "muito feliz por tanta qualidade nos centrais", reconhece que a situação pode ser "pouco comum", mas espera encontrar soluções para dar minutos a todos.

"Estou feliz que o João Victor e o Lucas estejam perto da recuperação. O João está mais perto, mas ainda não estará amanhã. Não precisará de muito mais tempo. O Lucas esteve fora 10 meses, está a trabalhar muito bem, esperamos tê-lo nas próximas semanas, tal como o Morato. Foi importante assinar o John Brooks devido a várias lesões. Naquela altura, só tivemos três centrais disponíveis. Temos de encontrar soluções quando todos estiverem bem", atira.

O Benfica arrancou a época com Morato e Otamendi como titulares. Após a lesão do brasileiro, António Silva assumiu a posição, com destaque.

A saída de Vertonghen e as lesões de João Victor e Lucas Veríssimo, para além da de Morato, levou o Benfica a contratar John Brooks no último dia de mercado. O central americano já se estreou, no fim do jogo com o Marítimo.