Roger Schmidt e retirada de Rafa da seleção. "Quer focar-se no Benfica e respeito essa decisão"

Roger Schmidt "respeita a decisão de Rafa se focar no Benfica", mas não revela muito mais sobre a decisão do avançado das águias se retirar da seleção.

Rafa Silva anunciou a retirada na seleção nacional num comunicado enviado à agência Lusa no dia 19 de setembro. O avançado de 29 anos estava convocado por Fernando Santos, mas não se apresentou.

Questionado sobre a sua decisão e uma eventual conversa com o atleta, o treinador alemão limitou-se a apoiar a decisão do extremo.

"Não vou falar das conversas que tive com ele, respeito a decisão dele, é um grande jogador, uma grande pessoa, sempre honesto em relação ao que quer. Quer focar-se completamente no Benfica e respeito essa sua decisão", disse, em conferência de imprensa.

Rafa, de 29 anos, conta com 25 internacionalizações pela seleção principal, sem qualquer golo apontado.

O avançado do Benfica estreou-se na seleção a 5 de março de 2014, em Leiria, numa vitória por 5-1 num jogo particular frente aos Camarões, sob o comando de Paulo Bento.

Rafa Silva esteve nas conquistas do Euro 2016 e da Liga das Nações, em 2019. Foi ainda à fase final do Mundial 2014 e do Euro 2020.