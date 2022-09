Porto-Braga não interessa a Roger Schmidt. "Só estamos focados em nós"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, não está interessado no resultado do FC Porto-Braga, jogo desta jornada entre dois candidatos ao título. O único foco está em vencer o Vitória de Guimarães, continuar com a série de triunfos e evitar um deslize após a pausa de seleções.

"É sempre importante vencer, não importa como os outros estão a jogar, não conseguimos influenciar os outros. Vamos fazer dois jogos contra todos, olhamos só para nós, focados no nosso jogo. Estamos numa boa situação e amanhã temos de mostrar a mesma atitude e o mesmo espírito", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Vive-se uma "boa energia" na equipa segundo Schmidt, depois de 13 vitórias consecutivas. O treinador espera uma deslocação difícil a Guimarães contra um Vitória que "defende bem".

"Nunca joguei em Guimarães, mas analisamos o adversário, recebi muita informação de todos os que conhecem a liga melhor do que eu, sei que têm adeptos muito entusiasmados. Estão a fazer uma boa época, só sofreram seis golos e defendem bem. Não é fácil marcar contra eles, são perigosos nas transições", explica.

Depois da primeira pausa internacional da época, para compromissos de seleções, Roger Schmidt quer retomar o bom momento da equipa. A pausa pode ter tido um efeito positivo para descansar a maior parte do plantel, mas só o tempo e os resultados dirão o impacto que teve nas águias.

"Fora de casa, será um teste difícil, especialmente depois da pausa das seleções. Queremos continuar a jogar como antes da pausa. Fizemos muitos jogos seguidos com vitórias, costumamos dizer que queremos continuar sempre, mas a carga física era muita. Também não foi mau descansar um pouco. O desafio é sempre voltar a ligar o motor, lembrar o motivo de jogarmos bem. Se amanhã jogarmos bem, não houve um mau impacto", acredita.