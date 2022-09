Filipa Patão. Benfica repete “feito histórico, mas ainda há muito a melhorar”

O Benfica derrotou o Rangers, por 2-1, após prolongamento, e garantiu o acesso à Liga dos Campeões de futebol feminino pelo segundo ano consecutivo. A treinadora Filipa Patão dá os parabéns às suas jogadoras.

"Na primeira parte, o jogo poderia ter ficado logo resolvido com quatro ou cinco golos para nós. Na segunda parte, perdemos um pouco de critério com bola, porque assumimos uma pressão alta durante todo o jogo e quebrámos um pouco fisicamente. Em termos de situações de golo, o Rangers aproveitou uma falha nossa”, disse Filipa Patão.

A técnica das encarnadas lamenta “a falta de eficácia” no Seixal, mas reforça a “capacidade para dar a volta às adversidades e só posso estar satisfeita com a alma benfiquista desta equipa”.

“Para nos quebrarem é preciso muito, e elas acreditam no processo. Independentemente de termos ficado com menos uma jogadora [perto do final do prolongamento], conseguimos ser inteligentes e ter uma atitude tremenda. Elas souberam sofrer e estão de parabéns”.

A fechar, a certeza de Filipa Patão: “Pela segunda vez, conseguimos um feito histórico, mas ainda há muito a melhorar e a crescer."

A avançada canadiana Cloé Lacasse marcou um dos golos das encarnadas: "Dominámos na primeira parte, mas não fomos capazes de concretizar e o futebol pode ser cruel”.

“Depois, sofremos um golo na segunda parte e tivemos de lutar mais, e com este apoio só poderíamos vencer. Para nós, este é um momento de orgulho, pois uma equipa tão jovem está na Champions pela segunda vez consecutiva. Só queremos continuar a fazer história e que os benfiquistas nos continuem a apoiar para progredirmos", acrescentou.

Na primeira mão, as encarnadas tinham vencido o Rangers, na Escócia, por 3-2.

O Benfica está na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina e é uma das 16 melhores equipas da Europa. O sorteio realiza-se já na próxima segunda-feira.