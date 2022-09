A SAD do Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a aprovação do relatório e contas relativo ao exercício 2021/2022.

Os encarnados tiveram um resultado negativo de 35 milhões de euros.

Na nota enviada à CMVM, a SAD encarnada acrescenta que foi aprovado um voto de confiança ao Conselho de Administração e também ao Conselho Fiscal.