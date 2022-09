Benfica prepara Vitória com Veríssimo e João Victor integrados

Lucas Veríssimo e João Victor treinaram no relvado com os restantes companheiros esta quinta-feira, em sessão de preparação para a visita do Benfica ao Vitória de Guimarães, a contar para a oitava jornada da I Liga.

Os dois centrais brasileiros, que recuperaram recentemente de lesão e ainda não jogaram esta época, treinaram integrados e sem limitações aparentes durante os 15 minutos abertos à comunicação social.

Otamendi e Enzo Fernández, que estiveram ao serviço da seleção da Argentina, e Fredrik Aursnes, que representou a Áustria, fizeram trabalho de ginásio. Morato continua de fora, a recuperar de lesão.

João Mário e Gonçalo Ramos, que pouco (23 minutos) e nada jogaram por Portugal, respetivamente, estiveram no relvado com o resto do grupo.

O Benfica, líder isolado do campeonato, com 21 pontos, defronta o Vitória, nono classificado, com dez, no sábado, a partir das 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.