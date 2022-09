Musa e o Benfica. “É incrível fazer parte deste grande clube”

O avançado Petar Musa está feliz no Benfica, apesar de o golo ainda não ter aparecido.

“Todos os jogos, todos os treinos é incrível fazer parte deste grande clube. Aproveito ao máximo todos os dias e, claro, quando jogamos em casa é um sentimento fantástico”, disse o croata, à margem de uma sessão de autógrafos em Lisboa.

Musa e a falta de golos: “Sinto-me bem nos treinos, não tenho medo do futuro. É como digo, vamos jogo a jogo e depois vejo o que acontece”.

O antigo jogador do Boavista ainda não foi titular pelos encarnados (o lugar tem sido ocupado por Gonçalo Ramos), mas Musa garante: “Dou o meu máximo em todos os treinos e todos os jogos. Todos os jogadores que aqui estão têm muita qualidade, por isso foco-me apenas em mim”.

O Benfica soma 13 vitórias em 13 jogos oficiais, para todas as competições. Após a paragem para as seleções, o campeonato regressa este sábado e as águias querem manter a sequência, apesar da dificuldade que é vencer em Guimarães.

“Acho que nos estamos a preparar bem todos os dias para o jogo de sábado. Sabemos que não vai ser um jogo fácil fora, mas vamos dar o nosso melhor e espero que consigamos um bom resultado”, referiu.

Após o campeonato, regressa também a Liga dos Campeões e o adversário vai ser o PSG, campeão francês.

“Por agora estamos focados no campeonato e no jogo com o Vitória de Guimarães. Depois disso é que nos vamos focar no jogo com o PSG para a Liga dos Campeões”, disse.