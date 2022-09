Benfica tenta confirmar apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica tenta, esta quarta-feira, confirmar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, pela segunda temporada consecutiva. O último obstáculo é o Rangers, da Escócia.

As encarnadas venceram o jogo da primeira mão, em Glasgow, por 3-2. Um resultado que deixa a eliminatória da segunda ronda do "play-off" em aberto, especialmente agora que os golos fora não são mais valiosos.

Na temporada passada, o Benfica chegou pela primeira vez à fase de grupos da Champions. Ficou no terceiro lugar, com quatro pontos atrás de Lyon (15) e Bayern de Munique (13), mas à frente das suecas do Hacken (3). As francesas viriam a sagrar-se campeãs europeias.

No Benfica Campus, no Seixal, o atual líder da Liga portuguesa (em igualdade pontual com Sporting, Sporting de Braga e Lank Vilaverdense, mas com melhor diferença de golos) tenta confirmar o favoritismo frente ao campeão escocês, cuja mera presença na Liga dos Campeões já foi uma surpresa - o cliente habitual na Europa é o Glasgow City.