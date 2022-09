Benfica recorre para o TAD do castigo a Henrique Araújo

O Benfica confirma, esta quarta-feira, que vai recorrer da suspensão por um jogo aplicada a Henrique Araújo, por críticas à arbitragem.

Na véspera, o clube encarnado repudiou a decisão, que considerou ser "um ato de total desrespeito", do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, cuja credibilidade colocou em causa.

Esta quarta-feira, na sua "newsletter" diária, o Benfica acrescenta que vai recorrer junto do Tribunal Arbitral do Desporto da decisão do CD, que classifica como "absurda" - tanto da suspensão por um jogo, como da multa de 535,50 euros aplicada a Henrique Araújo.

Em causa estão declarações de Henrique Araújo na época passada, quando representava o Benfica B, visando a arbitragem, após o encontro com o Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a 30.ª jornada da II Liga.

O recurso deverá ter efeitos suspensivos, o que significa que o avançado poderá defrontar o Vitória de Guimarães, no sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para oitava jornada da I Liga.

Encontro entre o líder do campeonato e o nono classificado, com relato, em direto, na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.