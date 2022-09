Henrique Araújo suspenso por um jogo por críticas à arbitragem

Henrique Araújo, do Benfica, foi suspenso por um jogo por críticas à arbitragem, segundo anunciou, esta terça-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O ponta de lança também foi multado em 535,50 euros. Em causa estão "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque do comportamento incorreto violador de deveres gerais".

O castigo deve-se a palavras de Araújo na "flash interview" após o Rio Ave-Benfica B, a 17 de abril, na temporada passada.

Caso o Benfica não recorra, Henrique Araújo falhará a visita do Benfica ao Vitória de Guimarães, no sábado, 1 de outubro, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a oitava jornada do campeonato.

O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, foi multado em 1.020 euros pelo mesmo motivo.

O Benfica recebeu pesada multa, no valor total de 64.770 mil euros, "pela prática de duas infrações disciplinares" de "inobservância de outros deveres" e por "quatro infrações disciplinares" de "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".