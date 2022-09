Carlos Carvalhal tentou contratar Gonçalo Ramos por empréstimo do Benfica, quando era treinador do Rio Ave, na época 2019/20.

O avançado do Benfica foi destaque no jornal "Marca" e o treinador português foi entrevistado para avaliar o jogador em quem deposita grandes esperanças. Carvalhal recorda que pediu a sua contratação, mas as águias não quiseram ceder o jogador.

"A primeira vez que foi convocado pelo Benfica, há três anos, foi contra nós. Não jogou, perguntei se havia possibilidade de ser emprestado, mas responderam-me que era um valor seguro e que tinham muitas expectativas por ele", revela.

Gonçalo Ramos foi chamado pela primeira vez à seleção para substituir Rafa, mas não se vai estrear. O ponta de lança foi um dos jogadores excluídos por Fernando Santos da lista de jogo para a partida frente à Espanha.

"Gosto muito dele, tem um largo futuro pela frente na seleção. Antes de mais, é um jogador de equipa. E tem uma mescla pouco comum: trabalha, corre, luta, é um bom finalizador. Remata bem de cabeça e com ambos os pés. Além disso, interpreta bem os movimentos de rotura e de apoio", termina.



O avançado de 21 anos começou a época em forma no Benfica. Soma oito golos e três assistências em 12 jogos disputados, tendo já ultrapassado os números da época passada.