Benfica repudia castigo do Conselho de Disciplina a Henrique Araújo

O Benfica repudia o castigo aplicado a Henrique Araújo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão declarações do avançado da equipa B na época passada, visando a arbitragem, após o encontro com o Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a 30.ª jornada da II Liga.

Henrique Araújo foi condenado ao pagamento de 535,50 euros.

Em comunicado, o Benfica fala de uma “decisão inaceitável face ao teor das declarações, em mais um ato de total desrespeito pelo Benfica por parte deste órgão da FPF” .

“Os jogadores do Benfica estão comprometidos e empenhados com o Clube, com os objetivos imediatos que se avizinham, e o seu foco e ambição em nada se vão alterar com mais esta provocação por parte deste Conselho de Disciplina que já perdeu toda a credibilidade”, acrescenta a nota do clube da Luz.