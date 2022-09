Esteja quem estiver, objetivo do Benfica é vencer a Taça da Liga

Simão Sabrosa lança candidatura do Benfica à conquista da Taça da Liga, independentemente dos jogadores que estarão disponíveis. A fase de grupos da competição vai decorrer em simultâneo com o Mundial do Qatar e vários elementos do plantel de Roger Schmidt serão chamados às respetivas seleções.

Isso não mexe com a ambição encarnada: "Não sabemos ainda as dificuldades que vamos encontrar, no sentido que muitos jogadores vão estar no Mundial, mas um clube que está habituado a jogar em todas as competições irá encontrar as melhores soluções para poder apresentar-se na melhor força possível. Vamos querer vencer esta competição", diz o diretor das relações internacionais do Benfica, na sede da Liga, onde representou os encarnados no sorteio da 1.ª Fase da Taça da Liga.