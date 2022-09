Erikson espera que Roger Schmidt bata o seu recorde no Benfica

Sven-Goran Eriksson espera que Roger Schmidt bata o seu recorde de invencibilidade no Benfica, que dura desde a época 82/83.



Na altura, o sueco liderou o Benfica num arranque de campeonato, com 15 vitórias nos primeiros 15 jogos. Esta temporada, os encarnados seguem numa sequência de 13 triunfos consecutivos e a marca de Eriksson está em risco.

"Os recordes foram feitos para serem batidos. O Benfica está muito bem, espero que Roger Schmidt consiga bater o meu recorde", diz o sueco, em entrevista ao jornal "A Bola".



Para igualar o registo, o técnico alemão terá de guiar a equipa a vitórias frente a Vitória de Guimarães, na próxima jornada da I Liga, e bater o PSG, na Luz, na 3.ª ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões. Poderá estabelecer um novo máximo frente ao Rio Ave, que é o adversário que se segue, após o encontro com os franceses.

Na temporada 1982/83, o Benfica venceu os primeiros 15 jogos, sequência que foi interrompida com um empate frente ao FC Zurique (1-1) para a Taça UEFA.



Eriksson, de 74 anos, tem acompanhado as prestações do seu antigo clube e está "certo de que os benfiquistas estão muito felizes nesta altura". Os lisboetas estão na frente do campeonato, à 7.ª jornada, com sete vitórias.

O sueco treinou o Benfica entre 1982 e 1984, voltando mais tarde, por três épocas, entre 1989 e 1992. Foi três vezes campeão nacional, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça.