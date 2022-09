Férias no Benfica são "absolutamente oportunas, principalmente para os titulares"

As "mini-férias" dadas por Roger Schmidt ao plantel do Benfica "são absolutamente oportunas". A opinião é de Jorge Castelo, antigo treinador-adjunto das águias.

Os jogadores do Benfica têm cinco dias de folga e voltam aos treinos apenas no próximo sábado. Ao serviço das seleções estão João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), António Silva e Henrique Araújo (sub-21), Vlachodimos (Grécia), Enzo Fernández e Otamendi (Argentina), Aursnes (Noruega) e Alexander Bah (Dinamarca).

Em declarações a Bola Branca, Castelo, que foi adjunto no clube entre 1990 e 1997, aprova a decisão de Roger Schmidt e explica o porquê da oportunidade deste descanso.

"É absolutamente oportuno, porque começaram a época mais cedo. Naturalmente que é uma situação compreensível, pode ser equacionado o tempo de cinco dias, mas é um tempo que parece ajustado, principalmente para os jogadores mais utilizados. Devem ser monitorizados no sentido do cuidado com o que comem e bebem. São profissionais, há sempre um bichinho de treino que poderão fazer algo durante os dias", começa por dizer.

Jorge Castelo trabalhou no futebol chinês ao serviço do Shandong, pouco antes de Roger Schmidt ter rumado à China para treinar o Beijing Guoan. O antigo adjunto de Eriksson destaca o que o técnico germânico está a trazer de inovador ao Benfica.

"Segue as tendências atuais na metodologia do treino, trabalhar em especificidade, com os jogadores nas suas posições. O plantel do Benfica passa por um conjunto de jogadores que raramente mudam de posição. O Porto tem jogadores que passam por diferentes posições, como o Pepê, no Benfica há um padrão mais estável. Não digo que um é melhor do que o outro, é uma diferença", explica.

O ex-treinador vê os encarnados mais aptos que Porto e Sporting na luta pelo título.

"Creio que sim, não é que porque tem 13 vitórias, creio que o Benfica está a construir um plantel muito forte. Não está acabado, chegarão dois centrais [João Victor e Veríssimo] que podem dar contributo à equipa, são dois jogadores que vão também afirmar-se na equipa. Se calhar até em janeiro o Benfica poderá pensar em trazer mais algum jogador", acrescenta.