Benfica defronta o Rangers para tentar chegar à Champions

O Benfica defronta, esta terça-feira, o Rangers para tentar chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Segundo Filipa Patão, a treinadora das encarnadas, a equipa escocesa tem "um futebol mais físico e vertical" do que as suas jogadoras estão habituadas a encontrar, mas garante que vão "tentar a vitória".

"Vai ser importante entrar bem, conseguirmos fazer um bom resultado fora para que junto dos nossos adeptos e no conforto da nossa casa consigamos manter o resultado ou dilatar, se for o caso", referiu.

O Benfica já eliminou as kosovares do KF Hajvalia (9-0) e as neerlandesas do Twente (2-1).

O Rangers foi campeão escocês na época passada sem sofrer qualquer derrota e é uma equipa que procura "tanto em bolas paradas como na profundidade, em transições, criar dificuldades a adversários do mesmo nível ou de nível superior", analisou a treinadora do Benfica.

"Não é uma equipa que se sente confortável em posse, quando pressionada, mas acaba por ter as suas valências, principalmente no aproveitamento da verticalidade e das jogadoras que tem na frente, que têm um porte físico bastante avantajado para aquilo que é a jogadora feminina. Por aí e no jogo aéreo, vão acabar por nos criar dificuldades", advertiu Filipa Patão.

As águias voaram para a Escócia sem a capitã Sílvia Rebelo (castigada) e sem as lesionadas Catarina Amado e Kika Nazareth.

A partida da primeira mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Champions, realiza-se esta terça-feira, a partir das 19h30.

Na época passada, o Benfica chegou à fase de grupos e ficou no grupo de Lyon, Bayern e Hacken.