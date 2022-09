António Silva apontou o dedo a Bonucci porque "dentro de campo não se liga a nomes"

António Silva, jovem central do Benfica, "não liga a nomes dentro de campo". É assim que explica o lance caricato com Bonucci, central da Juventus, no jogo da Liga dos Campeões.

Em entrevista aos meios do clube, o defesa de apenas 18 anos explica o lance em que fez frente ao campeão europeu, um momento que se tornou viral.

"Toda a gente sabe do historial do Bonucci no futebol europeu mas dentro de campo não se liga a nomes e o mais importante é defender o Benfica e foi isso que eu tentei fazer", disse.

António Silva explica que a calma com que vai para o relvado é uma das chaves da sua afirmação.

"O que eu sinto é que para ir trabalhar da melhor forma tenho de ir o mais calmo possível para as coisas correrem bem. Entro nos jogos super tranquilo porque sei que estando a jogar no Benfica é porque tenho qualidade. E tendo qualidade tem tudo para correr bem dentro de campo. E com colegas profissionais como eu tenho as coisas acabam por correr bem. Sei que um dia vou errar, que não vou estar a ser perfeito, e também tenho o chip ligado para quando isso acontecer para dar a volta por cima", explica.



António Silva alternou a época passada entre a equipa sub-23 e os sub-19 das águias. Salta quase diretamente para a equipa A, tendo feito apenas quatro jogos na II Liga na equipa B. O central diz que o que está "a viver no Benfica é algo que não cabe dentro de mim. Estou super feliz. Espero continuar assim e conquistar muitas coisas com os adeptos."