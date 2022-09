Abel Xavier atribui mérito a Roger Schmidt pela época do Benfica

Roger Schmidt é o grande responsável pela transformação de um Benfica que esta temporada se apresenta como uma equipa dominante. Em Bola Branca, Abel Xavier avalia o arranque de época demolidor dos encarnados, com 13 vitorias em 13 jogos oficiais e atribui mérito ao treinador alemão. A equipa chega à primeira pausa no campeonato com mais dois pontos que Braga, cinco que FC Porto e 11 que Sporting.

Para o antigo jogador dos encarnados, Roger Schmidt assumiu uma forma de jogar que vai ao encontro do que deve ser o Benfica.

"O que satisfaz amplamente os adeptos é a forma de jogar. E esta forma de jogo demonstra aquilo que é o Benfica: ser uma equipa dominante, que pressiona os adversários, que cria problemas a todas as equipas que defronta. Este Benfica tem a particularidade de estar vincado a uma convicção do treinador, seja em que competição for. E isto representa trabalho, convicções e, acima de tudo, compreensão dos jogadores. Este primeiro lugar é meritório por tudo o que o Benfica tem conseguido fazer", afirma.