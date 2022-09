Benfica de mão cheia

Notas Bola Branca

Árbitro António Nobre: 4

Treinador Roger Schmidt: 5

Treinador João Henriques: 1

Melhor em campo: Gonçalo Ramos





92- FINAL (5-0)

91- OPORTUNIDADE. Cruzamento de Gilberto e cabeceamento de Gonçalo Ramos, de cima para baixo, mas ligeiramente ao lado.

90- Dois minutos de descontos.

88- SUBSTITUIÇÃO no Benfica. Sai António Silva e estreia-se Brooks.

87- GOLO do BENFICA. Marca DRAXLER, bola no ângulo após remate dentro da área. (5-0)

86- Canto para o Marítimo.

86- OPORTUNIDADE. Quase reduz o Marítimo por Fábio China. Grande corte de Otamendi.

84- Livre para o Marítimo.

82- GOLO do BENFICA. Marca NERES depois de Florentino roubar uma bola na frente. (4-0)

81- SUBSTITUIÇÃO. Entram Ristic e Gilberto. Saem Grimaldo e Bah no Benfica.

79- Disparo de Draxler, já na área, contra um defesa insular.

Estão 56.889 espectadores no estádio da Luz

76- ATENÇÃO. Ramirez marca para o Marítimo, mas é assinalado fora de jogo. Avançado tinha acabado de entrar.

75- SUBSTITUIÇÃO. Sai Xadas e entra Ramirez no Marítimo.

75- OPORTUNIDADE. João Mário isola-se, mas Miguel Silva faz a mancha.

72- Miguel Silva, guarda-redes do Marítimo, lesionado. Recebe assistência médica.

69- Tagueu em fora de jogo no ataque maritimista.

68- SUBSTITUIÇÃO. Saem Rafa e Enzo, entram Draxler e Florentino no Benfica.

67- OPORTUNIDADE. "Bomba" de Bah e grande defesa de Miguel Silva.

64- GOLO do BENFICA. Marca GONÇALO RAMOS após contra-ataque de Rafa (3-0)

64- Canto para o Marítimo.

63- AMARELO para Grimaldo (Benfica).

62- Tagueu apanhado em fora de jogo.

61- SUBSTITUIÇÃO. Entram Beltrame e Edgar Costa no Marítimo

60- NO FERRO. Remate de António Silva no poste, após jogada de Enzo.

60- Novo canto para os encarnados.

59- Canto para o Benfica.

58- Livre de Enzo contra a barreira.

57- AMARELO para guarda-redes Miguel Silva (Marítimo). Tocou na bola fora da área.

54- Remate, em jeito, de Enzo, mas sai muito torto e fraco.

52- Remate de Neres, para defesa de Miguel Silva, e na recarga disparo torto de Otamendi.

51- Canto para o Benfica.

51- Remate de Tagueu, defesa fácil de Vlachodimos. A primeira.

49- Rafa não chegou ao cruzamento, por pouco.

47- GOLO do BENFICA. Marca GONÇALO RAMOS de calcanhar, após cruzamento de Bah (2-0)

SEGUNDA PARTE





SUBSTITUIÇÃO. Entram Lucho Vega e Fábio China, Saem Zarzana e Diogo Mendes no Marítimo.

Domínio total do Benfica na primeira parte, com várias oportunidades, mas apenas um golo. Do Marítimo nada se viu ofensivamente.





45- INTERVALO (1-0)

44- Gonçalo Ramos remata, já na área, mas Miguel Silva faz a mancha e evita o golo. Que passe de Enzo.

43- Livre para o Benfica. Remate de Enzo sai ao lado.

41- Bom remate de Rafa e defesa de Miguel Silva para canto.

38- Canto para o Benfica.

37- Defende Miguel Silva.

35- AMARELO para Diogo Mendes (Marítimo).

34- OPORTUNIDADE. Rafa toca de raspão na bola, após cruzamento de Grimaldo, e Miguel Silva segura

33- OPORTUNIDADE. João Mário isola-se, após erro defensivo, mas atira ao lado.

31- Rafa apanhado em fora de jogo.

27- GOLO do BENFICA. Marca RAFA (1-0)

26- Guarda-redes Miguel Silva sai aos pés de Gonçalo Ramos e, na ressaca, há canto.

25- Disparo de Rafa sai ao lado.

24- Remate de João Mário vai para a bancada.

23- André Vidigal apanhado em fora de jogo.

22- Rafa, já na área, não quis rematar.

19- Xadas chega a meio do meio campo e dispara contra António Silva.

17- Enzo tenta desmarcar Gonçalo Ramos, mas Winck atrasa para o guarda-redes insular.

13- Fora de jogo no ataque do Benfica.

9- Miguel Silva sai bem da baliza e antecipa-se a João Mário.

4- AMARELO para Leo Andrade (Marítimo).

2- Canto para o Benfica.

APITO INICIAL.

Os capitães escolhem campo e bola.

Entram as três equipas no relvado.