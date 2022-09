Roger Schmidt quer Benfica focado em jogo "perigoso" com lanterna-vermelha Marítimo

Roger Schmidt não se fia da classificação do Marítimo. O treinador do Benfica avisa que a receção ao último classificado do campeonato pode ser "perigosa" se a sua equipa não souber manter o foco total.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da sétima jornada, este sábado, Schmidt frisa que os encarnados têm de estar "muito focados", frente aos insulares, que ainda não somaram qualquer ponto.

"Jogar com uma equipa que ao fim de seis jornadas não tem pontos é perigoso. É importante não subestimar o adversário. Respeitamos o adversário e sei que eles vão dar tudo no nosso estádio. Estou aqui há alguns meses e já sei que, quando vêm jogar ao nosso estádio, jogam sempre de forma corajosa, porque não têm nada a perder", alerta.

Schmidt quer a equipa sempre concentrada no próximo jogo e, embora admita que é "mais interessante falar de recordes", sublinha que, como treinador, tem de se "assegurar que os jogadores nunca perdem o foco".

"Não gosto de falar de jogos futuros. o que temos feito esta época é estar focados sempre no próximo jogo. Cada vitória é resultado da nossa atitude e do nosso respeito. Já mostrámos que conseguimos manter o foco no campeonato depois de jogos da Liga dos Campeões. Temos objetivos altos, queremos ganhar troféus e, para isso, temos de mostrar que estamos sempre com a atitude certa em cada jogo", afirma.

Vencer antes da pausa para as seleções



Schmidt admite fazer alguma alteração na equipa inicial, apesar de considerar que, com três dias de descanso, há tempo suficiente para os jogadores recuperarem em pleno. Nesse sentido, admite admite a importância da pausa para as seleções, que vai dar descanso à equipa do Benfica depois de um mês e meio de competição contínua.

"Começámos a competir muito cedo e já jogámos muitos jogos, temos jogado de três em três dias nas últimas seis, sete semanas. Estamos prontos para descansar e recarregar baterias. Queremos ganhar o último jogo antes da pausa para as seleções", destaca o treinador alemão.

O jogo entre Benfica, líder da I Liga, e Marítimo, último classificado, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.