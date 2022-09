Roger Schmidt espera punição apropriada para quem atacou a família de Sérgio Conceição

Roger Schmidt espera que os autores do apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição, na terça-feira, sejam devidamente punidos. Este sábado, em conferência de imprensa, o treinador do Benfica salientou que o que sucedeu com a família do técnico do FC Porto, à saída do Estádio do Dragão, após uma derrota, "é completamente inaceitável". "Qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência é inaceitável, contra qualquer treinador, qualquer adepto, qualquer ser humano. Espero que encontrem quem fez isso e que os castiguem devidamente", disse.

O que aconteceu na terça-feira à noite

O carro onde seguia a família de Sérgio Conceição foi alvo de apedrejamento, na noite de terça-feira, após a goleada (4-0) sofrida pelo FC Porto diante do Club Brugge, a contar para a Liga dos Campeões, segundo confirmou PSP à Renascença, na manhã seguinte.

A mulher, Liliana, e dois dos filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do Porto) e José, do treinador do FC Porto seguiam na viatura. A PSP confirmou a ocorrência de um ataque, no entanto, também informou não ter recebido queixa formal, nem haver registo de feridos. Na quarta-feira, em comunicado no site oficial, o FC Porto repudiou "totalmente" o ataque, lamentou a "falta de proteção das autoridades" e apelou a que o autor ou autores do que classificou como um "ato selvagem" fossem rapidamente identificados e responsabilizados. O selecionador nacional, amigo pessoal de Sérgio Conceição, também reprovou o apedrejamento do carro da família do treinador do FC Porto. Fernando Santos frisou que o incidente dá "má imagem para todos". "Não só para o futebol português, como para toda a sociedade portuguesa. Isto não pode acontecer. Está a ficar um mundo de malucos. Já falei pessoalmente com o Sérgio, que é meu amigo, como falaria com qualquer outro. Estes atos são completamente reprováveis", disse na quinta-feira.