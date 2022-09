Morato renova com o Benfica até 2027

O Benfica anunciou a renovação de contrato com o defesa Morato até 2027.

O central brasileiro de 21 anos está atualmente lesionado depois de ter arrancado a época com o estatuto de titular. O antigo vínculo de Morato era válido até 2025.

Morato esteve perto de deixar as águias este verão, com proposta avultada do Rennes, de França. O defesa esquerdino começou a temporada como titular e jogou os primeiros 8 jogos da época, antes de sofrer uma entorse no joelho, que afasta das opções durante várias semanas.

O defesa trocou o São Paulo pelo Benfica em 2019/20, a troco de 8 milhões de euros. Estreou-se essa temporada na equipa principal, ainda com Bruno Lage no comando técnico. Começou a ser opção regular na época passada, com Jorge Jesus. Somou 25 partidas.

Devido à lesão, a SAD encarnada contratou o norte-americano John Brooks para compor o plantel. António Silva assumiu o lugar no 11 inicial e Vertonghen deixou o clube no último dia do mercado para o Anderlecht.

As águias continuam a renovar contratos com jovens jogadores do plantel, depois de terem feito o mesmo com António Silva e Henrique Araújo.