Kika Nazareth nomeada para melhor jogadora sub-21 da Europa

A internacional portuguesa Kika Nazareth está entre as 15 nomeadas para a edição inaugural do prémio Golden Girl, do jornal "Tuttosport".

A avançada do Benfica, de 20 anos, concorre com vários nomes conhecidos do futebol feminino mundial pelo prémio de melhor jogadora sub-21 (nascida depois de 1 de janeiro de 2022) a atuar na Europa.

Na luta estão, ainda, as espanholas Vicky López (Barcelona), Silvia Lloris (Levante) e Salma Paralluelo (Barcelona), a austríaca Katja Wienerroither (Grasshopper), a australiana Mary Fowler (Manchester City), as italianas Anastasia Ferrara (Roma) e Nicole Arcangeli (Juventus), a haitiana Melchie Dumornay (Stade de Reims), a sueca Hanna Bennison (Everton), a francesa Nesrine Bahlouli (Lyon), as dinamarquesas Sofie Bredgaard (Rosengard) e Kathrine Moller Kuhl (Nordsjaelland), a neerlandesa Esmee Brugts (PSV Eindhoven) e a alemã Jule Brand (Wolfsburgo).

Fowler, Brand e Bennison são as favoritas ao prémio e deverão integrar a lista final de dez finalistas, que será divulgada a 15 de outubro.