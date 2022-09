"Confiança excessiva" do Benfica pode ser "traiçoeira" contra Marítimo aflito

Ricardo Esteves, antigo jogador de Benfica e Marítimo, avisa as águias para uns insulares que passam um momento difícil da sua história, antes do jogo no Estádio da Luz, relativo à sétima jornada da I Liga.

A equipa madeirense perdeu os seis jogos realizados esta época, está num momento de “muita instabilidade” e o treinador, João Henriques, ainda “está a tentar pegar na equipa e transmitir as suas ideias”. O Marítimo não vence os encarnados em Lisboa desde a época 2009/10, quando empatou 1-1 na primeira jornada do campeonato.

Em entrevista Bola Branca, Ricardo Esteves diz que estes jogos exigem “máxima concentração”, principalmente em momentos de grande confiança como o Benfica atravessa, com 12 vitórias consecutivas.

“Às vezes, quando a confiança é excessiva, pode ser traiçoeira. Neste caso, perante um Marítimo que vai dar tudo para vencer”, alerta.

O Benfica vem de vitória histórica em Turim, frente à Juventus, na Liga dos Campeões. Esteves elogia o comportamento “muito pragmático” das águias de Roger Schmidt e acredita que vão entrar “com a mesma concentração” frente ao Marítimo, ainda que seja necessário cuidado.

“É sempre preciso ter muita cautela e atenção nesta transição da Liga dos Campeões para o campeonato, inclusive com um Marítimo que não ganha há muitos jogos. É traiçoeira. É preciso máxima concentração para vencer”, explica o antigo jogador de lisboetas e madeirenses.

Schmidt pode fazer alterações

Em Itália, as águias tiveram um jogo “muito exigente” e que desgastou a equipa. Schmidt não tem feito alterações ao onze inicial, mas Ricardo Esteves acredita que pode ser obrigado a fazer “uma ou outra mexida”.

“Acredito que, na lateral direita, Gilberto pode entrar no lugar de Bah. David Neres só não joga se tiver problemas físicos. E [deve] ver quais são as condições de João Mário e Enzo Fernández, que tiveram muito desgaste. Mas não acredito que haja muitas mexidas”, avança.

O Benfica-Marítimo, da sétima jornada do campeoanto, arranca às 18h00 de domingo, no Estádio da Luz. O jogo tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.