Arguidos da divulgação de e-mails do Benfica em silêncio no arranque do julgamento

Os três arguidos do caso da divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal remeteram-se, esta sexta-feira, ao silêncio no arranque do julgamento, com os advogados do Benfica a apontarem uma “narrativa” e a defesa a invocar o interesse público.

No Juízo Central Criminal de Lisboa, o jornalista e ex-diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e o diretor de conteúdos do canal dos dragões, Diogo Faria, decidiram não prestar declarações iniciais.

As intervenções ficaram, assim, a cargo dos advogados, com Rui Patrício - em representação dos assistentes Benfica, Benfica SAD e Benfica Estádio - a referir que “os arguidos sabiam o que faziam, quiseram fazê-lo e montaram, para isso, uma estrutura e organização”.

“Francisco Marques e Diogo Faria violaram emails do domínio do Benfica, porque esses emails estavam relacionados com o Benfica. Acederam ilegitimamente a dados”, disse o advogado, continuando: “Fizeram o que fizeram porque há uma rivalidade desportiva entre FC Porto e Benfica e a sua atuação foi orientada no sentido de servir os propósitos do FC Porto, manchando a reputação do Benfica, perturbando e acedendo a planos, procurando ganhar vantagem desportiva, além da apropriação de segredos de negócio”.

Prosseguindo a sua argumentação, o advogado ligado aos encarnados defendeu que foi construída uma “narrativa” pelos arguidos e refutou a tese de interesse público na divulgação dos emails, ao sublinhar que os dois arguidos não são jornalistas, apesar de Diogo Faria se ter apresentado assim na identificação perante o tribunal.

“Os arguidos selecionaram emails, truncaram o seu conteúdo e manipularam a sua ordem temporal, de forma a construir uma narrativa”, observou. E foi mais longe: “É falsa a alegação de que os arguidos agiram com uma motivação de interesse público. É um interesse clubístico que se inscreve na guerra clubística. Prejudicaram inclusivamente investigações que estavam em curso pelas autoridades”.