Enzo Fernández e Otamendi convocados para a seleção argentina

Enzo Fernández e Nico Otamendi, dupla do Benfica, estão nos convocados da Argentina para os amigáveis de preparação para o Mundial do Qatar.

Os dois já integravam a lista de pré-convocados e estão incluídos na lista final. Enzo Fernández, que chegou há dois meses ao Benfica, pode somar a sua primeira internacionalização.

O médio de 21 anos foi titular nas 12 vitórias consecutivas das águias. Otamendi é já um dos mais utilizados na seleção, com 91 internacionalizações.

A presença da dupla do Benfica na última convocatória de Scaloni antes do Mundial aumenta a probabilidade da presença no Qatar.

A Argentina vai realizar amigáveis contra Honduras, no dia 23, e Jamaica, no dia 28. No Campeonato do Mundo, a seleção argentina mede forças com Arábia Saudita, México e Polónia.