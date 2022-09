“Ficou provado no Dragão que qualquer equipa pode atropelar outra”

António Pacheco, antigo jogador do Benfica, considera que a goleada sofrida pelo FC Porto frente o Clube Brugge serve de aviso aos encarnados para o encontro desta quarta-feira com a Juventus.

Os italianos não estão a atravessar um bom momento - estão no oitavo lugar do campeonato, perderam na estreia na Liga dos Campeões com o PSG e acabam de empatar, em casa, com a Salernitana -, mas na Champions “qualquer equipa pode atropelar outra”, defende.

“Favorito, do ponto de vista teórico, é a Juventus. É um grande clube europeu e jogos da Liga dos Campeões nada têm que ver com momento. Ainda ontem [terça-feira] ficou provado no FC Porto-Club Brugge que qualquer equipa pode ganhar a outra com a maior das facilidades. Basta um momento mau ou uma equipa desatenta, que não corra bem”, diz Pacheco, em Bola Branca.