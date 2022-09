Benfica tenta facilitar contas dos "oitavos" na visita à Juventus

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Roger Schmidt salientou que, "quando jogas em casa da Juventus, nunca és favorito".

"Será um jogo difícil para nós por causa da qualidade do adversário, dos jogadores, da experiência do treinador. A Juventus é uma grande equipa, é verdade que está a vacilar um pouco no campeonato, mas não vamos subestimá-los. Na semana passada, em Paris, mostraram que podem estar ao nível do melhor que há no futebol europeu, mas nós acreditamos em nós mesmos. Queremos estar no nosso melhor para jogar bem e ganhar. Se não for possível, tentar trazer um ponto", afirmou.

O treinador da Juventus, Maximiliano Allegri, mostrou-se impressionado com a "agressividade" que o Benfica ganhou com o novo treinador e salientou que a sua equipa terá de igualar os níveis de combatividade.

"O Benfica tem uma grande equipa, com bons jogadores. O treinador alemão [Schmidt] também lhe conferiu muita agressividade. É um jogo importante, mas não é decisivo. Para termos um resultado positivo, temos de ser muito combativos e não podemos relaxar", advertiu.