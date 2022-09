Benfica deixa-se empatar no primeiro duelo com a Juventus

A Juventus procurou o empate à medida que o jogo se aproximava do final. Aos 93 minutos, Tiago Coser derrubou um jogador da Juventus dentro da área e, na conversão, Dean Huijsen permitiu a defesa de André Gomes. Porém, na recarga, Samuel Mbangula atirou para o empate.

Aos 95 minutos, Coser ainda introduziu a bola na baliza, na recarga a um remate de um companheiro ao poste. Contudo, o golo foi anulado devido a uma falta de João Neves sobre o defesa que tentava intercetar a bola.

O Benfica continua sem vencer na Youth League, em que defende o título conquistado na última época. Ao fim de duas jornadas, a equipa de Luís Araújo está no terceiro lugar do grupo, com um ponto, em igualdade com a Juventus, que ocupa o último lugar. O Maccabi Haifa soma três pontos, em segundo. O Paris Saint-Germain lidera, com o pleno de seis pontos.

A equipa francesa goleou o Maccabi, em Israel, por 5-0, esta quarta-feira.

Na próxima jornada, o Benfica defronta, precisamente, o líder PSG. Encontro marcado para o dia 5 de outubro, às 15h00, no Seixal.