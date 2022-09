Benfica castigado por agressão de adepto a segurança

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 3.190 euros, devido a uma agressão de um adepto encarnado a um segurança, no Estádio da Luz.

O incidente remonta à receção do Benfica ao Vizela, no dia 2 de setembro, a contar para a quinta jornada do campeonato. Os encarnados venceram esse jogo por 2-1, com um golo as 11 minutos de descontos.

De acordo com o relatório do Conselho de Disciplina (CD), o adepto em causa, que foi depois detido pela polícia presença no local, agrediu o segurança "com um soco na face".

Multas por atraso, uso de pirotecnia e cânticos

Também FC Porto e Sporting foram multados pelo CD.

Os portistas levaram coima de 5.026 euros, pelo atraso no reinício da segunda parte (1.224 euros) da receção ao Desportivo de Chaves, pelo "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" por parte dos adeptos (3.190) e por cânticos entoados pelos adeptos contra o Benfica (612).

Os leões terão de pagar 4.516 euros por incidentes durante a receção ao Portimonense. A maior fatia (4.516 euros) é pelo "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos". O restante (1.326) deve-se ao atraso no reinício do jogo para a segunda parte.