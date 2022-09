Schmidt. “Quando jogas em casa da Juventus nunca és favorito”, mas Benfica quer ganhar

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, acredita que os encarnados podem fazer um bom resultado contra a Juventus, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, Schmidt aproveitou para desvalorizar o alegado mau momento da “Vecchia Signora”.

“Será um jogo difícil para nós por causa da qualidade do adversário, dos jogadores, da experiência do treinador. A Juventus é uma grande equipa, é verdade que está a vacilar um pouco no campeonato, mas não vamos subestimá-los. Na semana passada, em Paris, mostraram que podem estar ao nível do melhor que há no futebol europeu, mas nós acreditamos em nós mesmos e veremos que resultado será possível”.

Segundo o técnico dos encarnados, “não somos favoritos, quando jogas em casa da Juventus nunca és o favorito, mas queremos estar no nosso melhor para jogar bem e ganhar. Se não for possível, tentar trazer pelo menos um ponto”.

Sobre a Juventus, Schmidt diz que é uma equipa capaz “de atuar em várias abordagens táticas. Em Paris jogaram com defesa de três na primeira parte, de quatro na segunda e estiveram bem das duas formas”.

A partida entre Juventus e Benfica está marcada para esta quarta-feira, a partir das 20h00. Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao rr.sapo.pt.