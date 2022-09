Dinamarca chama Alexander Bah para os jogos decisivos da Liga das Nações

Alexander Bah integra a convocatória da Dinamarca para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações.

O lateral-direito do Benfica foi chamado para os jogos com Croácia, fora, e França, em casa, que decidirão o apuramento para a Final Four.

Bah, de 24 anos, chegou esta época ao Benfica, proveniente do Slavia de Praga, por oito milhões de euros. Leva nove jogos disputados: seis no campeonato e três na Liga dos Campeões (um na fase de grupos).

A Dinamarca lidera o grupo A da Liga A da Liga das Nações, com nove pontos, mais dois que a Croácia, segunda classificada. Em terceiro está a Áustria, com quatro pontos, e em último a França, com dois.

Só os campeões do mundo já não têm oportunidade de chegar à Final Four. Apura-se o primeiro classificado de cada grupo.

A Dinamarca visita a Croácia a 22 de setembro e recebe a França a 29.