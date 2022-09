Danilo assume que Juventus está obrigada a derrotar Benfica

Danilo Luiz respeita o Benfica, no entanto, avisa que a Juventus tem de vencer na receção à equipa portuguesa, de forma a não complicar as contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, em Turim, esta terça-feira, o lateral-direito internacional brasileiro, de 31 anos, que passou pelo FC Porto, assume o caráter decisivo do encontro da segunda jornada do grupo H.

"É um jogo decisivo. Tem grande importância, porque não ganhámos o primeiro jogo. Não vencendo, não será bom para nós", admite.

Constância perante "grande" Benfica

Danilo é conhecedor do futebol português, face às três temporadas e meia que passou no Porto, e avisa que as equipas portuguesas "dificultam a vida a todas as equipas" e estão habituadas aos grandes palcos.

O Benfica "joga com grande intensidade", como a Juventus, pelo que os italianos terão de ser constantes: "Não é para resolver em cinco minutos. O jogo dura 95 minutos, ou 100. Temos de fazer um jogo inteligente."

"Eles são uma grande equipa, com uma história incrível. Respeito-os muito. Têm grandes jogadores. João Mário, Otamendi, que tem uma grande história. O treinador conseguiu aplicar rapidamente as suas ideias. Temos de estar ao máximo nível para este jogo", diz Danilo.

Juventus abaixo das expectativas

A Juventus perdeu o primeiro jogo do grupo H, com o Paris Saint-Germain, e está no oitavo lugar da Serie A, tendo vencido apenas dois dos primeiros seis jogos. Danilo assume que "falta algo" à equipa italiana:

"Se não faltasse, teríamos vencido todos os jogos. Temos de melhorar e crescer, mas também sabemos que não temos tempo para aprender."

O Juventus-Benfica joga-se na quarta-feira, às 20h00, em Turim. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.