Allegri impressionado com a "agressividade" que o Benfica ganhou com Schmidt

Di María está recuperado e poderá reencontrar o Benfica, que representou durante três épocas, entre 2008 e 2010. Ainda assim, Allegri não sabe se vai utilizá-lo de início, "porque só fez um treino com a equipa".

Szczesny, guarda-redes titular da Juventus, que tem estado lesionado, também "poderá estar à disposição". Já Alex Sandro, ex-FC Porto, teve um "pequeno" problema num adutor e a sua utilização está em dúvida.

A Juventus chega à segunda jornada do grupo H da Champions no terceiro lugar, sem pontos, ao contrário do Benfica, que lidera, com três. Os italianos perderam no jogo de estreia, frente ao PSG, por 2-1.

O Juventus-Benfica joga-se na quarta-feira, às 20h00, em Turim. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.