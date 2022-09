Di María em dúvida para o reencontro com o Benfica

Ángel Di María, avançado da Juventus, está lesionado e em dúvida para o reencontro com o Benfica.

O argentino de 34 anos, está a contas com problemas físicos no "músculo adutor longo da coxa esquerda", segundo esclareceu a Juventus. Di María foi usado em apenas três dos seis jogos disputados esta época pela "Vecchia Signora".

Di María, que reforçou a Juventus a custo zero esta época, treinou condicionado e pode não recuperar a tempo do jogo contra as águias. O guarda-redes Szczesny está também em dúvida com lesão no tornozelo.

De recordar que foi no Benfica que Di María chamou à atenção no futebol europeu, entre 2007 e 2010. Passou pelo Real Madrid, Manchester United e PSG.

O Juventus-Benfica está marcado para quarta-feira, em Turim, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.