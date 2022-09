Aursnes chamado à seleção da Noruega

Fredrik Aursnes mantém o seu lugar nas escolhas do selecionador da Noruega. Stale Solbakken convocou o médio do Benfica para os jogos finais da fase de grupos da Liga das Nações.

O médio, de 26 anos, tem oito internacionalizações pelo seu país. Contratado pelo Benfica ao Feyenoord, por 13 milhões de euros, Aursnes tem sido, desde que chegou à Luz, sistematicamente suplente utilizado.

Roger Schmidt já destacou a fiabilidade que identifica no médio norueguês, que está entre os 26 jogadores convocados por Solbakken.

A Noruega está na liderança do Grupo D da Liga das Nações B, com a Sérvia no segundo lugar e menos três pontos. Os noruegueses visitam a Eslovénia, última do grupo, com dois pontos, e recebem a Sérvia na última jornada do grupo, na tentativa de conseguir a subida à Liga das Nações A.