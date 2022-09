Schmidt satisfeito com a 11.ª vitória consecutiva do Benfica, apesar da falta de eficácia

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com a vitória do Benfica no terreno do Famalicão, por 1-0, este sábado.

No final da partida, em declarações à Sport TV, o treinador alemão admitiu que o Benfica podia ter "aproveitado melhor as oportunidades", dado que dispôs de "três ou quatro grandes ocasiões, na primeira parte", para chegar ao final do jogo com um resultado mais confortável.

"Não concedemos oportunidades. Foi uma vitória justa. Não temos vencido facilmente. Cada jogo é um desafio. No final, estou muito feliz, porque voltámos a mostrar muito boa atitude até ao final. Cada jogo da época será trabalhoso, hoje [sábado] foi um bom exemplo", salienta.

Schmidt "muito feliz" por Draxler

O jogo em Famalicão marcou a estreia de Julian Draxler pelo Benfica. O internacional alemão, emprestado pelo PSG, jogou a primeira parte. Schmidt ficou contente por ter conseguido dar-lhe minutos.

"Estou muito feliz por ele. A última vez que ele tinha jogado foi em março. Não tinha tido pré-época, pouco treinou connosco. Ainda temos trabalho a fazer para o ajudar a ganhar forma, hoje [sábado] foi o primeiro passo para o sucesso no Benfica. Foi bom para ele jogar 45 minutos."



O Benfica chegou às 11 vitórias consecutivas na época, com plano no campeonato, que lidera. Roger Schmidt assumiu orgulho pelo bom momento de forma da equipa, no entanto, deixou um aviso a todos.

"Temos sido capazes de vencer jogos, temos sido confiáveis. É sempre difícil ganhar jogos, ganhar várias vezes seguidas ainda mais difícil é. Temos três dias para preparar o próximo jogo. O facto de ganharmos umas vezes não quer dizer que ganhemos sempre", sublinhou.