Schmidt comenta palavras de Weigl. "Tentei ser sempre honesto com ele"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou as declarações de Julian Weigl, que afirmou que não quer "um treinador que faça dele um Gattuso".

Confrontado com as declarações do médio alemão, que salientou a diferença entre as suas qualidade e o que procurava o treinador, Roger Schmidt assume o desejo de saída de Weigl e afirma que procurou ser sempre honesto com o jogador.

"Não li a entrevista, mas o que posso dizer é que o Weigl é um jogador e uma pessoa de topo. Tentei ser sempre honesto com ele, mas ele tinha o desejo de mudar de clube desde o início da pré-época e voltar à Alemanha. Foi a decisão dele. Se ficasse, seria bom para mim, mostrou que encaixava no nosso sistema. Não tenho nada de mau a dizer sobre ele", disse.

Julian Weigl esteve duas épocas e meia no Benfica. Foi emprestado ao Borussia Monchengladbach com opção de compra.

Weigl custou 20 milhões em janeiro de 2020. No total, somou 5 golos em 115 jogos disputados pelas águias.