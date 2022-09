Rui Costa revela que Yaremchuk perdeu seis quilos durante a guerra da Ucrânia

O presidente do Benfica, Rui Costa, explica a adaptação falhada de Roman Yaremchuk com a barreira linguística e a guerra na Ucrânia.

"As pessoas não fazem a menor ideia do que este rapaz passou ao longo desta última época", declara Rui Costa, em entrevista à BTV, exibida esta sexta-feira, após questionado sobre a venda do avançado ao Club Brugge, um ano depois de ter custado 17 milhões de euros por 75% do passe.

O presidente do Benfica lembra que Yaremchuk saiu da zona de conforto, ao trocar o Genk, da Bélgica, pelo Benfica, e que teve dificuldades.

"Vem para um clube desta dimensão, tem dificuldade de adaptação inicial também em relação à língua e por aí fora. E depois inicia-se uma guerra no país dele [na Ucrânia, após invasão da Rússia], com os pais no meio da guerra. Nas primeiras duas ou três semanas de guerra, o Yaremchuk perdeu seis quilos. Apresentava-se nos treinos sempre com uma disposição tremenda, mas com uma dificuldade real de poder fazer aquilo que ele sabe fazer, condicionado por estes fatores", conta.

Quando apareceu a possibilidade de regressar à Bélgica, "a sua zona de conforto", Benfica e Yaremchuk entenderam que era a melhor opção.

"Entendemos ambos que era o melhor para as duas partes", explica o presidente do Benfica, sobre a venda de Yaremchuk ao Club Brugge.

