Roger Schmidt esquece as 10 vitórias seguidas. "Temos que mostrar que merecemos os três pontos"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, ignora as 10 vitórias consecutivas para se focar no jogo de sábado frente ao Famalicão, recordando que as águias tiveram dificuldade em vencer os jogos que realizaram fora de portas no campeonato.

"Estamos confiantes, quando vencemos acreditamos no que estamos a fazer. Mas amanhã temos de estar lá novamente focados e mostrar que merecemos os três pontos. Não vamos ganhar amanhã só porque vencemos os anteriores. Os jogos fora esta época foram todos difíceis para nós, temos de estar prontos", diz, em conferência de imprensa.

Segundo Roger Schmidt, o Famalicão "já mostrou que defende bem e consegue manter o adversário fora da área". O técnico prevê as dificuldades habituais do que tem enfrentado.

"Eles são bons nas transições e têm bons jogadores na frente, estamos habituados a isso, controlar os contra-ataques é a principal missão", diz.

As ausências de João Mário e Gonçalo Ramos, expulsos frente ao Vizela, abrem a porta à oportunidade de outros jogadores.

"Precisamos da equipa toda para fazer uma boa época. Temos começado com uma equipa semelhante, mas agora temos estas duas suspensões. Vamos mostrar amanhã que temos boas opções e eles podem aproveitar esta oportunidade para se mostrarem", explica.

Draxler e Brooks prontos para a estreia

Sem João Mário, Draxler poderá ser encarado como o substituto natural para a posição. O treinador não confirma titularidades, mas confirma que o alemão e também o central Brooks estão prontos.

"Cada treino é muito importante para eles, para se habituarem à equipa. Não treinaram nas últimas semanas, mas estão os dois prontos a jogar. Vamos ainda esperar pelo último treino para decidir se são titulares ou não", termina.

O Famalicão-Benfica arranca este sábado, às 15h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.