Chegar e vencer. Roger Schmidt eleito melhor treinador do mês da I Liga

Roger Schmidt, do Benfica, foi eleito o melhor treinador do mês da I Liga no mês de agosto, um prémio escolhido pelos colegas de profissão do escalão.

Em agosto, o Benfica completou um pleno de vitórias, ao baterem o Arouca, o Casa Pia , o Boavista e Paços de Ferreira, marcando 11 golos e sofrendo apenas dois, naquele que foi um mês de arranque da competição muito bem-sucedido para o clube encarnado, que lidera isolado.

No segundo posto da votação ficou Artur Jorge, do Braga, com 23,61%, enquanto Paulo Sérgio, do Portimonense, completou o pódio, ao angariar 21,53% dos votos.