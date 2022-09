Morato eleito melhor defesa do campeonato em agosto

Morato venceu o prémio de melhor defesa da I Liga em agosto.

O central brasileiro, de 21 anos, ajudou o Benfica a assumir a liderança do campeonato. No período em questão, a equipa de Roger Schmidt sofreu apenas dois golos nos quatro jogos que disputou - e venceu. Morato foi totalista e ainda abriu caminho à vitória (3-0) no Bessa.

Atualmente, o defesa brasileiro encontra-se lesionado num tornozelo.

Morato recebeu 20,14% dos votos dos treinadores principais da I Liga. Superou a concorrência de Vítor Tormena, com 12,5% das preferências, e de Sikou Niakaté, com 11,11%, ambos do Sporting de Braga.