Roger Schmidt na lista de substitutos de Tuchel no Chelsea

Roger Schmidt, treinador do Benfica, é colocado pelo jornal inglês "The Telegraph" na lista de possíveis substitutos de Thomas Tuchel no Chelsea, despedido esta manhã.

O técnico alemão de 55 anos teve um início de carreia nas águias a roçar a perfeição, com 10 vitórias em 10 jogos disputados. Schmidt conta com vasta experiência no estrangeiro noutros clubes, como PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen e Red Bull Salzburgo.

Ainda assim, a publicação refere que Graham Potter, do Brighton, será o principal candidato a assumir o cargo para a direção dos "blues". O inglês de 47 anos está desde 2019 no Brighton, onde tem feito temporadas seguras. Esta época, o Brighton está no 4.º posto da Premier League.

Sem clube, Mauricio Pochettino, ex-Tottenham e PSG, e Zinedine Zidane, ex-Real Madrid, são os outros nomes apontados, numa lista em que Roger Schmidt é referido como o quarto nome na lista de alvos da direção do Chelsea.

Roger Schmidt tem um contrato válido por duas temporadas com as águias.

O Chelsea anunciou, de forma surpreendente, a saída do treinador alemão Thomas Tuchel esta manhã.

Os "blues" estão no 6.º lugar da Premier League, já com duas derrotas no campeonato. A gota de água foi o arranque na Champions com uma derrota em casa do Dínamo de Zagreb, na última tarde.