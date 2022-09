Benfica apresenta contas negativas de 35 milhões de euros

O Benfica apresenta resultado líquido negativo de 35 milhões de euros relativamente ao exercício 2021/22, já contando com a venda de Darwin Núñez ao Liverpool por 75 milhões de euros, valor que pode ascender aos 100 milhões.

No Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quarta-feira, a Benfica SAD refere que o resultado negativo é "significativamente influenciado pelo resultado obtido com transações de direitos de atletas, bastante inferior aos valores alcançados nos últimos exercícios".

Os rendimentos da Benfica SAD totais ascendem a 240,2 milhões de euros, o terceiro melhor exercício de sempre. A chegada aos quartos de final da Liga dos Campeões, na temporada passada, teve "um impacto considerável" neste valor.

O Benfica declara ativo de 533,7 milhões de euros, um crescimento de 2% face ao exercício anterior, mas também um passivo de 424,7 milhões, um aumento de 11,9%.

O valor da dívida líquida da Benfica SAD atinge os 147,1 milhões de euros, um aumento de 45,8% face ao exercício homólogo. A sociedade atribui este valor ao "impacto da covid-19, aliado aos investimentos realizados no reforço do plantel de futebol".

Investimento no plantel "é opção consciente e ponderada"

"No ano que atravessámos, ainda com as consequências da pandemia a fazerem-se sentir apesar de um paulatino regresso do público aos estádios e um lento reanimar do mercado de transferências - praticamente parado ao longo dos últimos dois anos – soubemos contornar os obstáculos decorrentes de uma época aquém dos objetivos no plano desportivo e lançar as bases para um relançamento auspicioso", diz Rui Costa, na mensagem do presidente no relatório.

O dirigente diz que "o início da presente temporada é um claro indicador que estamos no caminho certo".

"A construção do atual plantel, no seguimento do perfil que presidiu à escolha da equipa técnica, foram norteadas por uma clara aposta desportiva em detrimento de um resultado económico mais favorável - e facilmente alcançável, sublinhe-se -, no exercício em apreço", pode ler-se.

Rui Costa diz que o investimento é uma "opção consciente e ponderada, assumidamente estratégica, possibilitada pela excelente situação patrimonial da Benfica SAD".

(em atualização)