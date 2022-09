Youth League. Benfica inicia defesa do título com derrota

O Benfica iniciou a defesa do título de campeão europeu de sub-19, esta terça-feira, com uma derrota, por 1-0, na receção ao Maccabi Haifa.

A estreia dos encarnados na Youth League começou, praticamente, com um dissabor. Aos 13 minutos, após cruzamento desde a esquerda, Sapir Razon apareceu ao primeiro poste a desviar para o golo israelita.

Nos descontos da primeira parte, Zan Jevsenak travou um adversário que seguia isolado para a baliza. Viu o cartão vermelho direto e deixou o Benfica reduzido a dez jogadores para toda a segunda parte.

No segundo tempo, o Benfica foi superior e criou várias oportunidades para empatar, porém, não foi eficaz e não conseguiu evitar a derrota.

No final da partida, em declarações à BTV, o treinador do Benfica, Luís Araújo, assinalou que, "no futebol, quem marca mais golos ganha".

"Consideramos que o que fizemos era suficiente para ganhar, mas não foi. Estamos desiludidos, não era a forma como queríamos começar esta competição. Temos de corrigir o que não esteve tão bem. Lutámos, fomos melhores, mas temos de fazer mais, porque não foi suficiente. Não ganhámos este jogo, vamos ganhar o próximo", afiançou.

Na temporada passada, o Benfica também entrou na Youth League com uma derrota - uma goleada, por 4-0, no terreno dos ucranianos do Dínamo de Kiev. Acabaria por conquistar a prova pela primeira vez.

O próximo jogo é com a Juventus, no dia 14 de setembro, quarta-feira, às 13h00, em Turim. O Benfica tentará somar os primeiros pontos.