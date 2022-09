Treinador do Maccabi não culpa a equipa. "Benfica é melhor"

O treinador do Maccabi Haifa mostrou-se resignado com a derrota frente ao Benfica, por 2-0, esta terça-feira, a contar para a primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Em declarações à imprensa israelita, no final da partida no Estádio da Luz, Barak Bakhar assinalou que não podia culpar os jogadores, que bem tentaram "reduzir as diferenças" para uma equipa superior.

"Perder não é respeitável, mas nós demos o nosso melhor, jogámos contra uma grande equipa com grande ritmo, de alta qualidade. Começámos bem a segunda parte e se a oportunidade que tivemos [Perriot isolado frente a Vlachodimos] tivesse entrado, tudo teria mudado, mas depois eles apoderaram-se do jogo. Demos o nosso melhor, não posso culpar os jogadores. O Benfica é uma equipa melhor que nós", assumiu.

Apesar de os adversários que se seguem serem, teoricamente, superiores ao Benfica, o treinador do Maccabi continua a acreditar que "os golos e os pontos ainda vão chegar", no ano de estreia na Champions.

O Maccabi Haifa ocupa o último lugar do grupo H, sem pontos, a par da Juventus. Benfica e PSG lideram, ambos com três pontos.