Roger Schmidt pediu paciência e o Benfica apressou a vitória

Roger Schmidt não esconde que o Benfica teve especiais dificuldades com o Maccabi Haifa, na jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e mostrou-se satisfeito com a entrada em prova a vencer.

"Foi um jogo difícil para nós, o adversário era bom e muito físico. Não foi fácil para os meus jogadores encontrar os espaços certos. Na segunda parte era muito importante marcar cedo, fizemo-lo com o golo de Rafa e o fantástico golo de Grimaldo. Era importante vencer este jogo, foi uma boa vitória e estamos felizes com os três pontos", assumiu o treinador do Benfica, no final da partida, em declarações à Eleven Sports.

Schmidt explicou a substituição de Gonçalo Ramos por Petar Musa, ao intervalo, com o facto de o avançado português já ter amarelo e a necessidade de ter maior presença física na frente de ataque.

De facto, o Benfica resolveu o jogo com dois golos em rápida sucessão a abrir a primeira parte, com Musa a participar num deles. O treinador revela o que disse aos jogadores que provocou a mudança:

"Ao intervalo disse aos jogadores que precisávamos de paciência, de trabalhar e de esperar pela melhor oportunidade para marcar."



O Benfica soma três pontos no grupo H da Liga dos Campeões, a par com o Paris Saint-Germain e à frente da Juventus e do Maccabi Haifa, ambos com zero. Os encarnados visitam os italianos na segunda jornada, na próxima quarta-feira, 14 de setembro, às 20h00. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.